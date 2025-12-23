Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили объекты ВСУ в Орехове

«В зоне ответственности группировки войск “Днепр” расчеты войск беспилотных систем в городе Орехов Запорожской области в результате точной работы операторов БПЛА, управляемых по оптоволоконным кабелям, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ», — информировали в ведомстве.
Там уточнили, что на основе данных полученных разведкой были обнаружены и своевременно поражены автомобиль с личным составом ВСУ, склад материально-технического имущества, а также антенны-ретрансляторы сигнала пунктов управления беспилотной авиацией противника. Огневое поражение заданных целей было выполнено операторами ударных FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным каналам связи.
Отмечается, что в результате действий подразделений беспилотных систем 58-й общевойсковой армии ротация подразделений ВСУ на данном участке фронта была сорвана, а боевой потенциал противника существенно снижен.