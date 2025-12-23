Южная группировка уничтожила робототехнический комплекс и 20 блиндажей ВСУ

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены четыре антенны связи, наземный робототехнический комплекс, 20 блиндажей и укрытий ВСУ, три антенны БПЛА, два генератора, квадроцикл. Сбито пять беспилотников противника», — сказал Астафьев.
