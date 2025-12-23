Ричмонд
Южная группировка уничтожила робототехнический комплекс и 20 блиндажей ВСУ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Войска беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили за сутки на краматорском, константиновском и северском направлениях наземный робототехнический комплекс, 5 беспилотников, а также 20 блиндажей и укрытий ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Источник: РИА "Новости"

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены четыре антенны связи, наземный робототехнический комплекс, 20 блиндажей и укрытий ВСУ, три антенны БПЛА, два генератора, квадроцикл. Сбито пять беспилотников противника», — сказал Астафьев.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
