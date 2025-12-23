Ричмонд
Группировка «Восток» за сутки уничтожила четыре пункта БПЛА ВСУ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили четыре пункта управления беспилотниками и четыре станции связи Starlink противника за минувшие сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток противник потерял пункт боепитания, четыре станции спутниковой связи Starlink, три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и четыре пункта управления беспилотной авиацией», — сказал он.

