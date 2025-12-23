Су-34 ударил фугасными авиабомбами по позициям ВСУ в харьковской Вильче

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по позициям подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Север”. Операторы БПЛА войск беспилотных систем зафиксировали точечное попадание ФАБ по позициям с живой силой ВСУ в населенном пункте Вильча Харьковской области. Удар наносился по заданным координатам авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — информировали в ведомстве.
Там отметили, что военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го корпуса в составе операторов БПЛА войск беспилотных систем зафиксировали точечное попадание ФАБ по позициям ВСУ в Вильче. Благодаря работе воздушной разведки было зафиксировано скопление живой силы и техники в указанном квадрате, куда был нанесен удар.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 22 декабря военнослужащих группировки войск «Север» с освобождением населенного пункта Вильча в Харьковской области.