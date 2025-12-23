Расчет САУ «Мальва» уничтожил скрытый опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Там рассказали, что получив точные координаты замаскированной цели, артиллеристы точным огнем, применяя управляемые артиллерийские снаряды, накрыли укрепленную позицию противника, укрывавшуюся в глубине лесного массива. В результате удара объект инфраструктуры, использовавшийся для управления и снабжения, был полностью разрушен. После успешного выполнения огневой задачи расчет «Мальвы» оперативно сменил огневую позицию, обеспечив собственную безопасность от возможного ответного огня.