Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчет САУ «Мальва» уничтожил скрытый опорный пункт ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» группировки войск «Запад» уничтожил управляемыми снарядами укрепленный опорный пункт с живой силой ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск “Запад” нанес высокоточный удар из новейшей самоходной артиллерийской установки “Мальва”, полностью уничтожив скрытый укрепленный опорный пункт с живой силой ВСУ в Харьковской области», — информировали в ведомстве.

Там рассказали, что получив точные координаты замаскированной цели, артиллеристы точным огнем, применяя управляемые артиллерийские снаряды, накрыли укрепленную позицию противника, укрывавшуюся в глубине лесного массива. В результате удара объект инфраструктуры, использовавшийся для управления и снабжения, был полностью разрушен. После успешного выполнения огневой задачи расчет «Мальвы» оперативно сменил огневую позицию, обеспечив собственную безопасность от возможного ответного огня.