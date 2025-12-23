Гаубицы Д-30 уничтожили пункт управления дронами ВСУ на северском направлении

«Операторы БПЛА войск беспилотных систем Южной группировки войск с помощью разведывательных дронов выявили пункт управления беспилотниками и укрытие с пехотой противника на северском направлении. Координаты целей были переданы расчетам гаубиц Д-30, которые нанесли по ним серию точных ударов 122-мм снарядами. Объективный контроль с БПЛА подтвердил уничтожение целей», — информировали в ведомстве.
