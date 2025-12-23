Расчет «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

«Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А “Солнцепек” 2-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” уничтожили зажигательными реактивными снарядами опорный пункт формирований ВСУ с замаскированными огневыми точками», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что расчет ТОС-1А «Солнцепек» в ходе выполнения задачи по поддержке наступательных действий штурмовых подразделений на красноармейском направлении выполнил залп 220-мм реактивными зажигательными снарядами по указанным координатам. После выполнения задачи расчет оперативно покинул боевую позицию. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетом войск беспилотных систем группировки.
Кроме того, в ходе движения бойцы группы огневой поддержки обнаружили в воздухе тяжелый коптер украинских боевиков и сосредоточенным огнем уничтожили его, тем самым защитив и сохранив личный состав и боевую машину.