Украинские БПЛА атакуют Ставрополье: под ударом оказались объекты в Буденновске

Владимиров сообщил о возгораниях на промзоне в Буденновске после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники ВСУ попытались ударить по объектам в Буденновске Ставропольского края. В результате произошло возгорание на промзоне. Об этом уведомил в Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он предупредил, что режим беспилотной опасности в регионе еще не снят. Губернатор призвал жителей к бдительности. Он также предостерег ставропольцев от съемки работы ПВО и пролетов дронов.

«По оперативным данным пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. Есть возгорания на территории промзоны. На месте работают экстренные службы», — оповестил Владимир Владимиров.

Утром 22 декабря ВС РФ поразили крупногабаритный дрон ВСУ большой дальности. Он сбит у Красноармейска. Дрон способен нести до 300 кг взрывчатых веществ.

