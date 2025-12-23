Ричмонд
БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске

СТАВРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Вражеские БПЛА предприняли попытку атаковать объекты в городе Буденновске, возникли возгорания на территории промзоны, пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Вражеские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске, работает ПВО. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. Есть возгорания на территории промзоны. На месте работают экстренные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

Владимиров добавил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

