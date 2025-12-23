Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Вражеские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске, работает ПВО. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. Есть возгорания на территории промзоны. На месте работают экстренные службы», — написал он в своем Telegram-канале.
Владимиров добавил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше