На Украине заявили о взрыве в Харькове

В ночь на 23 декабря в Харькове прогремел взрыв. Его услышали около 02:00 по Москве. В это время в Харьковской области действовал режим воздушной опасности. Так сообщило местное издание «Общественное».
По сведениям украинских журналистов, взрыв мог произойти за пределами города. Известно, что удар пришелся по Харьковской области.
Ночью воздушная тревога объявлялась также на территории Одесской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей. Кроме того, сообщалось о введении беспилотной угрозы в нескольких районах Киевского региона.
Этой ночью украинские дроны атаковали объект в Буденновске Ставропольского края. Произошло возгорание на промзоне. По информации властей, никто не пострадал. К месту падения обломков дрона направлены сотрудники профильных служб.