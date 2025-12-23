Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине заявили о взрыве в Харькове

Ночью 23 декабря в Харькове произошел взрыв.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 23 декабря в Харькове прогремел взрыв. Его услышали около 02:00 по Москве. В это время в Харьковской области действовал режим воздушной опасности. Так сообщило местное издание «Общественное».

По сведениям украинских журналистов, взрыв мог произойти за пределами города. Известно, что удар пришелся по Харьковской области.

Ночью воздушная тревога объявлялась также на территории Одесской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей. Кроме того, сообщалось о введении беспилотной угрозы в нескольких районах Киевского региона.

Этой ночью украинские дроны атаковали объект в Буденновске Ставропольского края. Произошло возгорание на промзоне. По информации властей, никто не пострадал. К месту падения обломков дрона направлены сотрудники профильных служб.