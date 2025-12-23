Российские военные поместили на новогоднюю ёлку трофейный FPV-дрон

Военнослужащие группировки российских войск «Центр» использовали трофейный FPV-дрон в качестве украшения на новогоднюю ёлку из-за отсутствия праздничной звезды, сообщило Министерство обороны России.
«Между вылетами, не прекращая боевого дежурства на линии боевого соприкосновения, военнослужащие готовятся к встрече нового 2026 года. На постах они устанавливают новогодние ели, украшают их игрушками и гирляндами. В отсутствие звезды расчёт БПЛА в качестве главного елочного украшения использовал трофейный FPV-дрон», — говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве пояснили, что создание праздничной атмосферы помогает бойцам снять напряжение в условиях военной обстановки и позволяет им вспомнить о домашнем уюте. Отмечается, что такой подход повышает боевой дух и способствует более эффективному выполнению задач.
Военнослужащие обратили внимание, что Новый год они встретят в уже привычном режиме.
«Работать-работать, всё в рабочем режиме, праздник есть праздник, работа есть работа. Мы здесь для этого и работаем, чтобы у нас дома наши близкие отмечали Новый год спокойно», — сказал один из военных, слова которого привело Минобороны.
Напомним, 18 декабря в префектуре Юго-Восточном административном округе Москвы сообщили о завершении благотворительной акции, направленной на поддержку участников спецоперации и детей из новых регионов. С 10 ноября по 15 декабря в рамках столичного проекта «Зима в Москве» проходила масштабная благотворительная кампания. Пункты приема работали во всех 12 районах ЮВАО. В частности, для военнослужащих жители округа подготовили подарочные комплекты и сувениры. При этом дети подписали более 300 поздравительных открыток.
20 декабря сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» исполнит мечты трёх детей. Одну из открыток, которую он снял с ёлки, написали сёстры Василиса и Елизавета из Курска. Девочки попросили исполнить их мечту посетить Центральный парк «Патриот» и «Кремлёвскую новогоднюю ёлку» в Москве. Кроме того, Белоусов исполнит желание Ильи из Саратовской области, который хочет встретить Новый год в российской столице и увидеть Кремль.