В Ростовской области восемь районов подверглись атаке БПЛА: что известно о последствиях

Территория Ростовской области подверглась атаке ВСУ ночью 23 декабря. Беспилотники ликвидированы над восьмью районами региона. В результате произошли возгорания на нескольких частных объектах. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Он оповестил о повреждении забора в частном подворье на территории хутора Верхнепотапов. Кроме того, пожар произошел в строящемся жилом доме в станице Грушевской.
«Этой ночью атака БПЛА была отражена в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах. Никто из людей не пострадал», — написал Юрий Слюсарь.
Дроны также попытались ударить по объектам в Буденновске Ставропольского края. В результате произошло возгорание на промзоне.