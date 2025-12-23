Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области восемь районов подверглись атаке БПЛА: что известно о последствиях

Губернатор Слюсарь рассказал о пожарах после атаки на Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Территория Ростовской области подверглась атаке ВСУ ночью 23 декабря. Беспилотники ликвидированы над восьмью районами региона. В результате произошли возгорания на нескольких частных объектах. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он оповестил о повреждении забора в частном подворье на территории хутора Верхнепотапов. Кроме того, пожар произошел в строящемся жилом доме в станице Грушевской.

«Этой ночью атака БПЛА была отражена в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах. Никто из людей не пострадал», — написал Юрий Слюсарь.

Дроны также попытались ударить по объектам в Буденновске Ставропольского края. В результате произошло возгорание на промзоне.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше