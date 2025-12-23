В Ростовской области отразили атаку беспилотников

«Этой ночью атака БПЛА была отражена в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал.
При этом в хуторе Верхнепотапов Константиновского района в результате падения обломков поврежден забор в частном подворье. Также в станице Грушевской загорелся строящийся частный жилой дом, еще в одном доме вылетели окна.
Слюсарь уточнил, что возгорание было ликвидировано на площади 40 квадратных метров.
