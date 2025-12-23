Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области отразили атаку беспилотников

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Атака беспилотников отражена ночью во вторник в восьми районах Ростовской области, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«Этой ночью атака БПЛА была отражена в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал.

При этом в хуторе Верхнепотапов Константиновского района в результате падения обломков поврежден забор в частном подворье. Также в станице Грушевской загорелся строящийся частный жилой дом, еще в одном доме вылетели окна.

Слюсарь уточнил, что возгорание было ликвидировано на площади 40 квадратных метров.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше