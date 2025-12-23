ТАСС: в Сумскую область переброшен спецназ Госпогранслужбы Украины

«Для проведения контратаки ВСУ задействовали две штурмовые группы 119-й отдельной бригады теробороны на боевых бронированных машинах. Группы были усилены военнослужащими-связистами и специалистами ПВО 96-й зенитной ракетной бригады. Кроме того, на этот участок фронта украинское командование перебросило спецназ ГПСУ», — сказал собеседник агентства.