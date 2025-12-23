Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: в Сумскую область переброшен спецназ Госпогранслужбы Украины

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Спецназ Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) переброшен в Краснопольский район Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Reuters

Как уточнил собеседник агентства, за сутки на сумском направлении противник провел одну контратаку в Краснопольском районе с использованием бронетехники, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции.

«Для проведения контратаки ВСУ задействовали две штурмовые группы 119-й отдельной бригады теробороны на боевых бронированных машинах. Группы были усилены военнослужащими-связистами и специалистами ПВО 96-й зенитной ракетной бригады. Кроме того, на этот участок фронта украинское командование перебросило спецназ ГПСУ», — сказал собеседник агентства.