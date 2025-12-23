В Черкасской области «Герань» уничтожила вертолет Ми-24 с героем Украины Шеметом

В Черкасской области Украины уничтожен вертолёт Ми-24 Вооруженных сил Украины, которым управлял Герой Украины Александр Шемет. Об этом сообщает местный телеканал «Общественное».
Журналисты отмечают, что 55-летний Шемет считался одним из самых опытных пилотов страны. Вертолет пропал с радаров при попытке перехвата воздушных целей. После этого было найдено место крушение борта, где нашли обломки Ми-24 и тела уничтоженного экипажа.
Согласно предварительной версии, вертолет в небе столкнулся с российским барражирующим боеприпасом «Герань».
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали в Сумской области капитана ВСУ, который ранее принимал участие во вторжении на Курскую область РФ.
В сентябре этого года в районе Степногорска Запорожской области был уничтожен полковник Главного управления разведки Украины Алексей Попович.