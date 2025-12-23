Ричмонд
ВСУ ночью атаковали Крым и еще пять регионов России

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над шестью регионами России — в том числе один над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 22 декабря до 7:00 мск 23 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Один беспилотник был ликвидирован над Крымом, 14 — над Ростовской областью, семь — над Ставропольским краем, по три — над Белгородской областью и Республикой Калмыкия, перечислили в российском военном ведомстве.

Ранее во вторник ВСУ пытались атаковать дронами Буденновск Ставропольского края — в городе горит промзона.

Накануне силы ПВО и Черноморского флота отразили удар ВСУ по Севастополю — были сбиты 8 воздушных целей как над морем, так и над разными районами города-героя.