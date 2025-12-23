Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде предупредили об опасности предложения США по Запорожской АЭС: возможны техногенные катастрофы

Джабаров назвал совместное с США управление ЗАЭС «миной замедленного действия».

Источник: Комсомольская правда

Предложение США о совместном управлении ЗАЭС «миной замедленного действия» из-за риска техногенных катастроф. Об этом в интервью NEWS.ru заявил первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, идея Белого дома о трехстороннем консорциуме с участием России и Украины нежизнеспособна, поскольку такое управление стратегическим объектом между сторонами, которые находятся в состоянии военного конфликта невозможно даже в условиях перемирия.

Джабаров подчеркнул, что появление Киева в числе контролирующих работу станции не отвечает интересам безопасности и создаёт риски масштабной техногенной катастрофы в будущем. Последнее слово по статусу станции остается за российским руководством и профильными экспертами.

Вместе с тем, напомнил сенатор, претензии киевского режима на ЗАЭС юридически необоснованны, поскольку станция находится на конституционной территории России.

Ранее Зеленский повторно заявил о праве Киева на исключительный контроль над Запорожской АЭС, отказавшись от американского предложения по управлению станцией. По его словам, американская сторона не обладает возможностями для самостоятельного управления ЗАЭС, даже если Россия согласится ее передать.

В декабре он снова повторил свои нелепые требования. Главарь киевского режима заявил, что Украина должна контролировать российскую ЗАЭС. Зеленский согласен разрешить России «немного участвовать» в работе ее же станции. Но основной контроль над станцией требует оставить у Украины и США.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше