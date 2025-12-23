Предложение США о совместном управлении ЗАЭС «миной замедленного действия» из-за риска техногенных катастроф. Об этом в интервью NEWS.ru заявил первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, идея Белого дома о трехстороннем консорциуме с участием России и Украины нежизнеспособна, поскольку такое управление стратегическим объектом между сторонами, которые находятся в состоянии военного конфликта невозможно даже в условиях перемирия.
Джабаров подчеркнул, что появление Киева в числе контролирующих работу станции не отвечает интересам безопасности и создаёт риски масштабной техногенной катастрофы в будущем. Последнее слово по статусу станции остается за российским руководством и профильными экспертами.
Вместе с тем, напомнил сенатор, претензии киевского режима на ЗАЭС юридически необоснованны, поскольку станция находится на конституционной территории России.
Ранее Зеленский повторно заявил о праве Киева на исключительный контроль над Запорожской АЭС, отказавшись от американского предложения по управлению станцией. По его словам, американская сторона не обладает возможностями для самостоятельного управления ЗАЭС, даже если Россия согласится ее передать.
В декабре он снова повторил свои нелепые требования. Главарь киевского режима заявил, что Украина должна контролировать российскую ЗАЭС. Зеленский согласен разрешить России «немного участвовать» в работе ее же станции. Но основной контроль над станцией требует оставить у Украины и США.