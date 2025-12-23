В Одессе прогремело несколько взрывов утром 23 декабря

Несколько взрывов произошло в Одессе на юге Украины утром 23 декабря. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.
Других подробностей издание не приводит. Однако отмечается, что на всей территории Незалежной объявлена воздушная тревога.
В ночь на понедельник 22 декабря в Одесской области прозвучала серия взрывов. После этого были зафиксированы отключения электричества в Белгород-Днестровском районе.
Сергей Лысак, глава городской военной администрации Одессы, сообщил, что в одном из районов города отключили электроснабжение из-за повреждений объекта критической инфраструктуры.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.