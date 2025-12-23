Отчаявшись завести в город пехоту малыми группами, Сырский сделал ставку на атаку тяжелой техники и начал формировать ударный кулак к северо-западу от Красноармейска, у села Гришино.
Собрать серьезную группу противник не успел — 22 декабря операторы БПЛА ВС РФ засекли перемещения давно не встречавшихся на передовой западных танков и сожгли их — в том числе первый Abrams из Австралии.
Чтобы пригнанную технику не уничтожили на исходных позициях, ВСУ отправили в бой все, что удалось собрать. Колонна дошла до стелы у въезда в город и была уничтожена FPV-дронами отряда беспилотников «Рубикон» и группировки «Центр». Кстати, примерно там же в конце октября перебили спецназ ГУР, высадившийся из вертолетов UH-60 Black Hawk.
Вероятно, на этот раз командование ВСУ бросило на убой штурмовой полк «Скала» — надеясь дать Зеленскому и Сырскому повод для заявлений о контроле над Красноармейском, пишут «Военкоры Русской весны».
Видео снято в украинском штабе. По репликам за кадром можно судить о царящей там атмосфере: один офицер не может найти свои танки, другой советует подчиненным «как можно скорее убираться оттуда». Ох, пехота спешилась: указывает третий на разбитый дронами БТР.
Кстати, говорят они по-русски.