Появилось видео разгрома колонны бронетехники НАТО у Красноармейска

Чтобы пригнанную технику не уничтожили на исходных позициях, ВСУ отправили в бой все, что удалось собрать. Колонна дошла до стелы у въезда в город и была уничтожена FPV-дронами отряда беспилотников «Рубикон» и группировки «Центр». Кстати, примерно там же в конце октября перебили спецназ ГУР, высадившийся из вертолетов UH-60 Black Hawk.