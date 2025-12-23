На подлете к Воронежу уничтожен беспилотник ВСУ

По предварительной информации главы региона, пострадавших и разрушений нет. В Воронеже отменен режим непосредственной угрозы атаки БПЛА.
На всей территории Воронежской области режим опасности атаки БПЛА сохраняется.
