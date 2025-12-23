На Кубани участник СВО получил выплату после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Все произошло в Ейском районе. Территориальное управление соцзащиты населения отказало военнослужащему в единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей. Причиной стало отсутствие регистрации по месту жительства в Краснодарском крае.
Но прокуратура при проверке подтвердила, что участник СВО во время заключения контракта проживал в Ейске. Межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания военнослужащего в городе.
«Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Выплата единовременной материальной помощи заявителю произведена», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.