Польша подняла в воздух авиацию на фоне воздушной тревоги на Украине

Польские военные подняли в воздух авиацию на фоне воздушной тревоги на Украине. Об этом сообщает оперативное командование ВС Польши в соцсети Х.
Отмечается, что на фоне воздушной тревоги в Незалежной в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий Вооруженными силами Польши активировал имеющиеся в его распоряжении силы и ресурсы.
В воздух подняты истребители, в состоянии готовности находятся наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. Эти действия властей направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства Польши.
Ранее сообщалось, что утром 23 декабря в Одессе на юге Украины произошло несколько взрывов.