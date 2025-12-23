Военкор Коц сообщил об ударах «Калибрами» по объектам в Одессе и Ровно

Как отмечает военкор, удары по Ровно приурочены к 111-летию Дальней авиации. Коц уточняет, что в Одессе дроны поразили припортовую инфраструктуру и судно, а в Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областях атакована энергетика. В Ровно произошло отключение электроэнергии. Внеплановые отключения света также отмечены в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.