Военкор Коц сообщил об ударах «Калибрами» по объектам в Одессе и Ровно

Военкор KP.RU Александр Коц сообщил о нанесении ударов крылатыми ракетами «Калибр» по объектам энергетической и припортовой инфраструктуры, в том числе в Одессе и Ровно.
«Россия наносит комбинированный удар по украинской энергетике», — написал он в Telegram-канале, отметив применение «Калибров», ракет Х-101 и дронов «Герань».
Как отмечает военкор, удары по Ровно приурочены к 111-летию Дальней авиации. Коц уточняет, что в Одессе дроны поразили припортовую инфраструктуру и судно, а в Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областях атакована энергетика. В Ровно произошло отключение электроэнергии. Внеплановые отключения света также отмечены в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.
Военкор подчеркнул, что целью ударов по энергетической инфраструктуре является «обескровливание оборонки и логистики». По его словам, атаки продолжаются и затрагивают также ряд западных регионов страны.
Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.