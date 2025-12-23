Отец американского наемника Брайана Закерла, погибшего в начале декабря 2025 года на Украине, служил в морской пехоте, а после работал в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикации членов семьи в соцсетях.
Согласно профилю в соцсети, отец погибшего, с таким же именем Брайан Закерл, служил в корпусе морской пехоты 26 лет (1985−2011) и работал в ЦРУ с 2013 по 2018 годы. В 2006 году он окончил Военно-морскую аспирантуру США.
Брайан Закерл — младший, которому было 29 лет, тоже служил в американской армии. По словам его дяди Майкла, занимался подготовкой военных украинской армии. Позже он сам отправился на Украину.
Наемник погиб в первые дни декабря 2025 года. Его жена и двое детей остаются в Киеве, дожидаясь возможности эвакуации тела погибшего. Как сообщается, сейчас семья начала сбор средств через платформу, чтобы помочь вдове и детям. На момент публикации там уже собрали более 22 тысяч долларов из необходимых 26.
Напомним, сейчас иностранные наемники украинской армии избегают проживания в расположении своих подразделений, предпочитая комфортное жилье в областном центре. Сообщалось, что командир 47-й бригады ВСУ Максим Данильчук потерял контроль над ними, поскольку иностранные бойцы не признают его авторитета.