Москалькова: Киев так и не назвал дату возвращения удерживаемых жителей Курска

Дата возвращения 12 мирных жителей Курска, которые продолжают удерживаться на территории Украины, до сих пор не согласована. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«К сожалению, на территории Украины продолжают удерживаться 12 мирных жителей Курска. Пока украинская сторона не обозначила дату их возвращения», — сказала омбудсмен журналистам.
По словам Москальковой, российская сторона продолжает добиваться освобождения мирных жителей Курска и возвращения их домой.
Напомним, в ноябре в результате переговоров в Россию вернулись 46 жителей Курской области, в том числе 12 детей. Как сообщила тогда Москалькова, процесс возвращения был организован при взаимодействии с администрацией президента РФ, Минобороны и МИД России, а также при участии спецслужб и госорганов Белоруссии.