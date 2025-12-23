Ричмонд
Москалькова: Киев так и не назвал дату возвращения удерживаемых жителей Курска

Москалькова заявила, что РФ продолжает добиваться освобождения мирных жителей Курска.

Источник: Комсомольская правда

Дата возвращения 12 мирных жителей Курска, которые продолжают удерживаться на территории Украины, до сих пор не согласована. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«К сожалению, на территории Украины продолжают удерживаться 12 мирных жителей Курска. Пока украинская сторона не обозначила дату их возвращения», — сказала омбудсмен журналистам.

По словам Москальковой, российская сторона продолжает добиваться освобождения мирных жителей Курска и возвращения их домой.

Напомним, в ноябре в результате переговоров в Россию вернулись 46 жителей Курской области, в том числе 12 детей. Как сообщила тогда Москалькова, процесс возвращения был организован при взаимодействии с администрацией президента РФ, Минобороны и МИД России, а также при участии спецслужб и госорганов Белоруссии.

