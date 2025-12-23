Москалькова: Киев так и не назвал дату возвращения удерживаемых жителей Курска

Напомним, в ноябре в результате переговоров в Россию вернулись 46 жителей Курской области, в том числе 12 детей. Как сообщила тогда Москалькова, процесс возвращения был организован при взаимодействии с администрацией президента РФ, Минобороны и МИД России, а также при участии спецслужб и госорганов Белоруссии.