Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге подали 826 заявлений на возмещение ущерба после атаки БПЛА

В Таганроге по состоянию на утро 23 декабря отремонтировали 646 из 665 поврежденных украинскими беспилотниками окон, что составляет 97% от общего объема. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

Источник: Коммерсантъ

По словам госпожи Камбуловой, оставшиеся работы не завершены только в квартирах, владельцы которых находятся за пределами города, либо из-за технических сложностей при монтаже конструкций. Все нерешенные вопросы планируют устранить до окончания текущего года.

После последней атаки беспилотников 19 декабря, по данным властей, возросло число обращений граждан за материальной поддержкой. Так, в городе поступило 826 заявлений на единовременную помощь и компенсации за полностью утраченное имущество. Большинство поданных документов уже направили на рассмотрение в региональные органы исполнительной власти.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше