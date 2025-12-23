Ричмонд
ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 100 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 100 беспилотников и выпустили более двух боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Источник: РИА "Новости"

«В Волоконовском округе поселки Волоконовка, Красный Пахарь и Малиново, а также села Борисовка, Грушевка, Коновалово, Новое, Фощеватово и хутор Шаховка атакованы 17 беспилотниками, из которых 4 подавлены и сбиты. В районе поселка Красный Пахарь от удара FPV-дрона по легковому автомобилю ранена супружеская пара. После оказания медицинской помощи мужчина и женщина отпущены на амбулаторное лечение», — сообщили в оперштабе, добавив, что повреждены два инфраструктурных объекта, два частных дома и социальный объект.

По Белгороду ВСУ выпустили один БПЛА, последствий нет, по Белгородскому округу — 24 беспилотника, от обломков сбитого БПЛА поврежден автомобиль. Валуйский округ атакован с помощью 15 беспилотников, повреждены частный дом, два сельхозпредприятия и ангар. Населенные пункты Грайворонского округа атакованы с помощью 13 БПЛА и одного боеприпаса, повреждены два частных дома.

По Краснояружскому округу ВСУ выпустили восемь беспилотников и два боеприпаса, поврежден объект инфраструктуры, по Корочанскому и Прохоровскому округам — еще пять беспилотников, последствий нет. Шебекинский округ атакован с помощью 22 БПЛА, ранен мужчина. По информации оперштаба, пострадавшему оказана медицинская помощь, лечение он продолжает амбулаторно, также повреждены два частных дома и линия электропередачи.

