В поселке Волна ликвидировали пожар в порту после атаки БПЛА

Пожарные потушили возгорание в порту поселка Волна Темрюкского района. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Пожар, возникший в результате атаки украинских беспилотников, полностью ликвидировали в 09:15 23 декабря. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, экстренные службы потушили подводящий трубопровод с мазутом. 22 декабря было ликвидировано возгорание на причале и танкере.

Ликвидацию последствий налета БПЛА координировал замглавы Кубани Дмитрий Маслов по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. В оперштабе края сообщили, что Маслов выехал на место ЧС в Темрюкском районе после ночного заседания штаба 22 декабря.

Портовый комплекс в Тамани был атакован украинскими БПЛА в ночь с 21 на 22 декабря. Площадь пожара на причалах в поселке Волна оценивали от 1 тыс до 1,5 тыс. кв. м.

