В ведомстве пояснили, что Вооруженные силы России осуществили массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и дальнобойные беспилотники. Целями стали предприятия украинского ВПК и энергетическая инфраструктура, обеспечивающая их функционирование. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены, а поставленные цели достигнуты.
ВС РФ ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские войска утром 23 декабря нанесли удары ракетами «Кинжал» по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики Украины. В Минобороны РФ заявили, что действия были предприняты в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России.