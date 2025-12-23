ВС РФ ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины

В ведомстве пояснили, что Вооруженные силы России осуществили массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и дальнобойные беспилотники. Целями стали предприятия украинского ВПК и энергетическая инфраструктура, обеспечивающая их функционирование. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены, а поставленные цели достигнуты.