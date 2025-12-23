ВС РФ освободили Андреевку и Прилипку

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Прилипка в Харьковской области. Кроме того, подразделения группировки «Восток», продолжая наступление вглубь обороны противника, освободили Андреевку в Днепропетровской области.