ВС РФ освободили Андреевку и Прилипку

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российская армия за минувшие сутки освободила населенные пункты Андреевка в Днепропетровской области и Прилипка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Прилипка в Харьковской области. Кроме того, подразделения группировки «Восток», продолжая наступление вглубь обороны противника, освободили Андреевку в Днепропетровской области.