Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Запада» за сутки

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка, Глушковка, Богуславка, Новоплатоновка и Дружелюбовка в Харьковской области, Новоегоровка в ЛНР, Александровка, Диброва, Дробышево, Красный Лиман и Ильичовка в ДНР.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 200 военнослужащих и 12 автомобилей. Уничтожены шесть складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.