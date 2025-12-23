Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка, Глушковка, Богуславка, Новоплатоновка и Дружелюбовка в Харьковской области, Новоегоровка в ЛНР, Александровка, Диброва, Дробышево, Красный Лиман и Ильичовка в ДНР.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 200 военнослужащих и 12 автомобилей. Уничтожены шесть складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.