Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие в зоне действия группировки «Восток», сообщило министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении ведомства.

Силы «Востока» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Терноватое, Любицкое, Гуляй-Поле, Верхняя Терса, Косовцево, Заречное Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области, отметили в Минобороны РФ.