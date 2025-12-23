Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

Силы «Востока» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Терноватое, Любицкое, Гуляй-Поле, Верхняя Терса, Косовцево, Заречное Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области, отметили в Минобороны РФ.