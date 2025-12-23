ВС России продолжают уничтожение ВСУ в Димитрове в ДНР

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров и зачистку от разрозненных формирований ВСУ в населенном пункте Родинское Донецкой народной республики», — сообщили в Минобороны РФ.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожать окруженные части ВСУ в городе Димитров и зачищать от разрозненных формирований ВСУ населенный пункт Родинское, сообщило во вторник Минобороны РФ.