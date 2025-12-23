«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малокатериновка, Лукьяновское, Степногорск, Новояковлевка и Орехов Запорожской области. Уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, автомобиль, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств», — говорится в сводке.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки «Днепр»
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки более 40 военнослужащих ВСУ и танк, сообщило Минобороны РФ.