Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки «Днепр»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малокатериновка, Лукьяновское, Степногорск, Новояковлевка и Орехов Запорожской области. Уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, автомобиль, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств», — говорится в сводке.