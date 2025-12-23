Ричмонд
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне группировки «Север» за сутки

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Грабовское, Андреевка, Алексеевка и Яблоновка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств», — отмечает МО РФ.