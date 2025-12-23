На место падения частей БПЛА в Ростовской области вызвали саперов

23 декабря в Грушевском сельском поселении Ростовской области на место падения БПЛА вызвали саперов. Специалисты проверят и обезвредят найденные обломки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Аксайского района Константин Доморовский.
— После завершения работы саперов комиссия по оценке ущерба проведет обход и осмотр пострадавших домов, а также проинформирует собственников о мерах поддержки, — добавил Константин Доморовский.
По информации районных властей, после ночной атаки в сельском поселении пострадали несколько частных домов: в одном — произошел пожар на 40 квадратных метрах, в нескольких постройках пострадало остекление. С ночи на месте работают экстренные службы, а также представители администрации Аксайского района и Грушевского поселения.
Напомним, в ночь на 23 декабря силы ПВО работали в восьми районах региона.