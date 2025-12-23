В Волгограде спасателей учили действиям при атаке БПЛА на многоэтажки

В Волгограде очередное тактико-специальное учение спасателей посвятили злободневной теме — атаке БПЛА на многоэтажки, которые участились в регионе. 119 человек и 36 машин задействовали в масштабной тренировке, чтобы отработать навыки работы в подобной чрезвычайной ситуации. Прилеты обычно случаются ночью. Все должны знать четко регламент действий и понимать, как вести себя в каждую секунду. Как сообщили в администрации Волгоградской области, в учениях задействовали дроны с тепловизором.
Спасатели эвакуировали жильцов, развернули мобильный оперативный штаб. Служебные собаки помогали искать опасные обломки БПЛА. Теперь подобные тренировки пройдут и в других районах области — главам городских районов, муниципальных образований рекомендовано организовать тактические учения на местах.