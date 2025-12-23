Над регионами России сбили 11 украинских БПЛА за пять часов

«23 декабря с 09:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 5 над территорией Республики Крым, 2 над территорией Белгородской области и по 1 над территориями Брянской, Курской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
