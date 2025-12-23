Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский БПЛА сбит на подлете к Нововоронежу, где находится АЭС

ВОРОНЕЖ, 23 дек — РИА Новости. Российские военные сбили дрон ВСУ рядом с Нововоронежем, где находится АЭС, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными силами ПВО на подлете к городу обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Гусев заявил об отбое угрозы удара БПЛА в Нововоронеже, режим опасности в регионе сохраняется.

Утром над Воронежской областью сбили один беспилотник.

В предыдущий раз ВСУ пытались атаковать объект дронами в ноябре. Как отмечал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, вскоре последствия удара устранили.

В ответ на подобные атаки российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше