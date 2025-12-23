Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о преимуществах после взятия Андреевки

Взятие под контроль армией России Андреевки в Днепропетровской области позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления на западном берегу реки Гайчур, сообщило Минобороны.

Все новости РБК
Источник: РИА "Новости"

О занятии Андреевки стало известно 23 декабря. Это село находится в Покровском районе, примерно в 3 км от населенного пункта Остаповское. О его переходе под контроль российских военных Минобороны отчитывалось 9 декабря.

Также во вторник, 23 декабря, сообщалось, что ВС России заняли село Прилипка в Харьковской области на левом берегу реки Северский Донец, примерно в 5 км от Волчанска. Потери ВСУ за минувшие сутки Минобороны оценило более чем в 1250 человек.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше