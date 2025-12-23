Минобороны рассказало о преимуществах после взятия Андреевки

Также во вторник, 23 декабря, сообщалось, что ВС России заняли село Прилипка в Харьковской области на левом берегу реки Северский Донец, примерно в 5 км от Волчанска. Потери ВСУ за минувшие сутки Минобороны оценило более чем в 1250 человек.