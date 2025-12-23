Ричмонд
Украинский Генштаб признал потерю Северска

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Украинский Генштаб спустя почти две недели после освобождения российской армией Северска в ДНР признал потерю города.

Источник: Reuters

«Отошли из населенного пункта», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Северска 11 декабря.

Как рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы за двое суток продвинулись на 800 метров западнее Северска.

