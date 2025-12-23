Украинский Генштаб признал потерю Северска

«Отошли из населенного пункта», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Северска 11 декабря.
Как рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы за двое суток продвинулись на 800 метров западнее Северска.
