Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале отреагировал на признание украинским генштабом потери ВСУ города Северск в ДНР.
«Стадия принятия. Генштаб ВСУ признал потерю Северска», — написал журналист.
Коц процитировал сообщение украинского генштаба, в котором сказано, что ВСУ отошли из населенного пункта ради якобы «сохранения жизней и боеспособности». По словам военкора, отходить там, правда, уже некому.
Дело в том, что ВС РФ освободили город еще 11 декабря. Генштаб ВСУ сделал заявление только сейчас, как объясняет Коц, потому что для украинцев важен переговорный фон. А поскольку глава СНБО Рустем Умеров уже вернулся из своего турне в США, то можно не стесняться.
«Так, под елочку, глядишь, и из Красноармейска кто-нибудь отойдет. А из Димитрова — к Рождеству, которое Зеленский отменил», — констатировал военкор KP.RU Коц.
Как писал сайт KP.RU, вечером 23 декабря генштаб ВСУ сообщил, что украинские формирования покинули Северск. При этом официальное сообщение от Минобороны РФ об освобождении города было сделано еще 11 декабря. На тот момент шла зачистка подвалов и разминирование домов.
Накануне стало известно, что Умеров приехал в Киев после долгого пребывания за границей. Он вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым доложил киевскому главарю результаты встреч с американцами.