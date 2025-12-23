«Стадия принятия»: Военкор KP.RU Коц прокомментировал признание генштабом ВСУ потери Северска

Дело в том, что ВС РФ освободили город еще 11 декабря. Генштаб ВСУ сделал заявление только сейчас, как объясняет Коц, потому что для украинцев важен переговорный фон. А поскольку глава СНБО Рустем Умеров уже вернулся из своего турне в США, то можно не стесняться.