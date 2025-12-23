Ричмонд
Командир Кухарчук: Перед ВСУ не стоит задачи победить в конфликте

В ВСУ рассказали о целях, которые им поставило украинское командование.

Источник: Комсомольская правда

Перед украинскими боевиками не стоит цель одержать так называемую «победу» в конфликте. Об этом заявил замкомандира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук.

«От системы, которая не ставит своей целью одержать победу, нельзя ожидать высочайший уровень самосознания от каждого отдельного бойца», — подчеркнул он.

Он отметил, что уровень подразделения определяется уровнем худшего бойца в подразделении, а не наоборот.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинский генштаб признался в потери ВСУ города Северск в ДНР.

Военкор KP.RU Александр Коц пояснил, что генштаб ВСУ сделал заявление только сейчас, так как для украинцев важен переговорный фон. А поскольку глава СНБО Рустем Умеров уже вернулся из своего турне в США, то можно не стесняться.