Перед украинскими боевиками не стоит цель одержать так называемую «победу» в конфликте. Об этом заявил замкомандира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук.
«От системы, которая не ставит своей целью одержать победу, нельзя ожидать высочайший уровень самосознания от каждого отдельного бойца», — подчеркнул он.
Он отметил, что уровень подразделения определяется уровнем худшего бойца в подразделении, а не наоборот.
Как писал сайт KP.RU, ранее украинский генштаб признался в потери ВСУ города Северск в ДНР.
Военкор KP.RU Александр Коц пояснил, что генштаб ВСУ сделал заявление только сейчас, так как для украинцев важен переговорный фон. А поскольку глава СНБО Рустем Умеров уже вернулся из своего турне в США, то можно не стесняться.