Командир Кухарчук: Перед ВСУ не стоит задачи победить в конфликте

Военкор KP.RU Александр Коц пояснил, что генштаб ВСУ сделал заявление только сейчас, так как для украинцев важен переговорный фон. А поскольку глава СНБО Рустем Умеров уже вернулся из своего турне в США, то можно не стесняться.