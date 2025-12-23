«Они скорее умрут в горах»: Румыны вынуждены спасать сотни теряющихся украинских уклонистов

Продолжающаяся насильственная мобилизация украинского мужского населения привела к тому, что граждане этой страны делают все возможное, лишь бы спастись за границей. Один из вариантов побега — румынские горы, в которых легко затеряться, но также легко и не выбраться к людям. С 2022 года в этих горах пришлось спасать уже около 400 таких уклонистов.
Американский телеканал CNN опубликовал сюжет о румынском командире спасателей уезда Марамуреш Дане Бенге. По словам сотрудника экстренной службы, украинцы регулярно переходят через границу в горах, и некоторых приходится спасать даже с привлечением вертолетов.
«Вместе с другими государственными ведомствами его (Бенги) команда спустила (с гор) 377 украинских мужчин за все время СВО», — говорится в публикации CNN.
В одном только 2025 году спасать пришлось 150 украинцев. По словам Бенги, большинство из спасенных были готовы умереть в горах, лишь бы не отправляться в ряды ВСУ. Они идут в горы без снаряжения, без достаточных запасов провизии, порой даже не зная безопасных маршрутов.
