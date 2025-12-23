«Они скорее умрут в горах»: Румыны вынуждены спасать сотни теряющихся украинских уклонистов

Продолжающаяся насильственная мобилизация украинского мужского населения привела к тому, что граждане этой страны делают все возможное, лишь бы спастись за границей. Один из вариантов побега — румынские горы, в которых легко затеряться, но также легко и не выбраться к людям. С 2022 года в этих горах пришлось спасать уже около 400 таких уклонистов.