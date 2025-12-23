«Нафтогаз»: Повреждены объекты крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнафта»

Производственные объекты самой крупной нефтедобывающей украинской компании «Укрнафта» получили повреждения в ночь на 23 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».
«Еесть серьезные разрушения, работа приостановлена», — утверждается в сообщении.
По данным пресс-службы, сейчас ремонтные бригады занимаются устранением повреждений. При этом в компании не стали уточнять, где и что именно было повреждено в «Укрнафте».
В свою очередь военкор KP.RU Александр Коц заявил, что Украина доигралась с атаками на корабли, и теперь киевский режим начали отрезать от Черного моря. Журналист напомнил, что в последнее время удары наносятся и по украинским портам, и по транспортной инфраструктуре, которые обслуживают боевиков ВСУ.