«Нафтогаз»: Повреждены объекты крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнафта»

В свою очередь военкор KP.RU Александр Коц заявил, что Украина доигралась с атаками на корабли, и теперь киевский режим начали отрезать от Черного моря. Журналист напомнил, что в последнее время удары наносятся и по украинским портам, и по транспортной инфраструктуре, которые обслуживают боевиков ВСУ.