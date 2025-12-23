Военкор Коц объяснил цель ударов по украинской энергетике: «Новый вызов киевскому режиму»

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что удары по главным энергоресурсам Украины, связанным с атомными электростанциями (АЭС), стали новым вызовом для Киева.
Коц напомнил, что ВС РФ не наносят удары по украинским АЭС. Речь идет о связанных с ними энергосистемами. В Минэнерго Украины уже сообщили, что из-за поражения этих энергосистем снижена генерация электроэнергии.
«И это и есть тот самый ключик, который мы подобрали к украинскому электричеству. Не надо наносить удары по АЭС, чтобы заставить их “замолчать”. Надо выбить ресурсы, через которые электроэнергия с них распределяется по сетям. И минувшей ночью мы начали эту работу», — написал военкор KP.RU.
«Собственно, это и есть цель ударов по украинской энергетике. И это качественно новый вызов киевскому режиму», — резюмировал Коц.
Как писал сайт KP.RU, ранее крупный металлургический комбинат «Запорожсталь», который пока находится под контролем киевского режима, полностью прекратил работу из-за внезапного отключения электричества.
Также стало известно, что производственные объекты самой крупной нефтедобывающей украинской компании «Укрнафта» получили повреждения в ночь на 23 декабря.
Накануне Министерство обороны РФ сообщило о массированном ударе «Кинжалами» по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины. Как уточнило ведомство, все цели удара достигнуты, а назначенные объекты поражены.