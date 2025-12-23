Военкор Коц объяснил цель ударов по украинской энергетике: «Новый вызов киевскому режиму»

«И это и есть тот самый ключик, который мы подобрали к украинскому электричеству. Не надо наносить удары по АЭС, чтобы заставить их “замолчать”. Надо выбить ресурсы, через которые электроэнергия с них распределяется по сетям. И минувшей ночью мы начали эту работу», — написал военкор KP.RU.