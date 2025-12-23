Разговор о вступлении Украины в НАТО велся еще в 2008 году: на Западе рассекретили детали беседы Путина и Буша-младшего

Тема возможного вступления Украины в НАТО поднималась еще в 2008 году. Это стало известно из рассекреченных документов, обнародованных общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive). В них описывался разговор президента России Владимира Путина с экс-лидером Белого дома Джорджем Бушем-младшим.
Путин в 2008 году предупредил Буша, что вступление Украины в НАТО вызовет ее раскол. Но слова российского лидера не были услышаны.
Кроме того, в этих же документах говорится о том, что Запад, по словам Буша-младшего, не воспринимал Россию в качестве врага. Правда, когда разговор заходил о подробностях международных отношениях между Москвой и Вашингтоном, то Буш отвечал довольно уклончиво и старался перевести тему.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России неоднократно заявлял, что Москва не смирится с участием соседней страны в военном альянсе, который враждебно настроен к Москве. Одной из причин начала СВО стал риск вступления Украины в НАТО.