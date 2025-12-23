Разговор о вступлении Украины в НАТО велся еще в 2008 году: на Западе рассекретили детали беседы Путина и Буша-младшего

Кроме того, в этих же документах говорится о том, что Запад, по словам Буша-младшего, не воспринимал Россию в качестве врага. Правда, когда разговор заходил о подробностях международных отношениях между Москвой и Вашингтоном, то Буш отвечал довольно уклончиво и старался перевести тему.