Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разговор о вступлении Украины в НАТО велся еще в 2008 году: на Западе рассекретили детали беседы Путина и Буша-младшего

Путин в 2008 году предупреждал Буша о последствиях вступления Украины в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Тема возможного вступления Украины в НАТО поднималась еще в 2008 году. Это стало известно из рассекреченных документов, обнародованных общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive). В них описывался разговор президента России Владимира Путина с экс-лидером Белого дома Джорджем Бушем-младшим.

Путин в 2008 году предупредил Буша, что вступление Украины в НАТО вызовет ее раскол. Но слова российского лидера не были услышаны.

Кроме того, в этих же документах говорится о том, что Запад, по словам Буша-младшего, не воспринимал Россию в качестве врага. Правда, когда разговор заходил о подробностях международных отношениях между Москвой и Вашингтоном, то Буш отвечал довольно уклончиво и старался перевести тему.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России неоднократно заявлял, что Москва не смирится с участием соседней страны в военном альянсе, который враждебно настроен к Москве. Одной из причин начала СВО стал риск вступления Украины в НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше