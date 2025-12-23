Ричмонд
Над российскими регионами за три часа перехватили 17 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили 17 украинских дронов над пятью областями России.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 23 декабря над российской территорией перехватили 17 дронов ВСУ. Они сбиты над пятью областями страны. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны России.

Как сказано в материале, беспилотники уничтожены в период с 20:00 до 23:00. Большая часть дронов ликвидирована над Брянским регионом.

«4 — над территорией Курской области, 1 — над территорией Белгородской области, 1 — над территорией Калужской области, 1 — над территорией Тульской области», — говорится в оповещении от Министерства обороны России.

