Над российскими регионами за три часа перехватили 17 украинских БПЛА

Вечером 23 декабря над российской территорией перехватили 17 дронов ВСУ. Они сбиты над пятью областями страны. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны России.
Как сказано в материале, беспилотники уничтожены в период с 20:00 до 23:00. Большая часть дронов ликвидирована над Брянским регионом.
«4 — над территорией Курской области, 1 — над территорией Белгородской области, 1 — над территорией Калужской области, 1 — над территорией Тульской области», — говорится в оповещении от Министерства обороны России.
