Евгений Герасимов из Иркутска погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО

Боец удостоен Ордена Мужества и других наград.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 24 декабря. Военнослужащий Евгений Герасимов из Иркутска погиб в зоне проведения СВО. Боец пал при исполнении воинского долга.

Как сообщает пресс-служба мэрии Иркутска, Евгений посмертно представлен к Ордену Мужества. Награду вручил родственникам мужчины мэр города Руслан Болотов. Участнику СВО присвоена медаль «Участнику специальной военной операции». Кроме того, семье Евгения Васильевича передали удостоверение к медали «За отвагу» — сама награда была вручена бойцу ещё при жизни, на передовой.