ВС РФ перехватили разговор ВСУ: солдаты в панике от ударов РФ в Запорожье

Бойцы ВСУ пожаловались, что не могут спрятаться от ударов в Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские солдаты находятся в панике из-за невозможности укрыться от ударов ВС России. ВСУ пожаловались командованию на устрашающую обстановку в Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные их разговора, цитирует РИА Новости.

Из радиоперехвата следует, что солдатам ВСУ стало негде прятаться от точных ударов ВС РФ. В беседе с начальством подчиненный в истерике срывается на ругательства.

«У меня нет ничего. Чем я стрелять буду? Пальцем? У меня все поразрывало. Ременно-плечевая система, все поразрывало», — рассказал боевик ВСУ.

Украинские солдаты пожаловались и на низкие зарплаты. В бюджете страны на 2026 год не предусмотрено повышения денежного довольствия. По словам солдат, это стимул уйти в самоволку или дезертировать.